Костин: «Динамо» не смогло договориться с «Сент-Луисом»

Нападающий «Авангарда» Клим Костин объяснил, почему принял предложение продолжить карьеру в омском клубе. Форвард перешёл в стан «ястребов» на правах аренды из клуба НХЛ «Сент-Луис Блюз».
«От клуба поступило предложение, была заинтересованность во мне. Омичи договорились с «Сент-Луисом», мне их предложение понравилось, после чего мы ударили по рукам, и я поехал играть сюда.
Почему не вернулся в родное «Динамо»? У клуба была заинтересованность, но они не смогли договориться с «Сент-Луисом». Какие могут быть обиды? Мы же все профессионалы. Тем более я находился в статусе неограниченно свободного агента, это было большим плюсом для меня и моего представителя в плане возможности вести переговоры», — сказал Костин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.
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