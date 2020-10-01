«Мы трезвые, по нам не видно?» Василевский и Сергачёв в эфире программы «Вечерний Ургант»

Российские хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв и Андрей Василевский приняли участие в программе «Вечерний Ургант».
«Трезвые ли мы? Да, мы трезвые, по нам не видно? Палимся? Только вчера прилетели в Тампу, не видели ни родных, ни друзей. Рады ли, что выиграли Кубок Стэнли? Ну да, нормально, мне зашло. Такая возможность раз в жизни может быть, там ребята играют по 15 лет и не могут выиграть, а нам удалось. Тем более мы такие молодые и красивые. Мы очень рады, тут ничего не добавишь», — сказали хоккеисты в эфире по видеосвязи.
Напомним, в финальной серии Кубка Стэнли «Тампа» обыграла «Даллас Старз». За «Тампу» в финальной серии приняли участие четыре российских хоккеиста. Это голкипер Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачёв, а также форварды Никита Кучеров и Александр Волков.
Перечисленные хоккеисты впервые в карьере стали чемпионами НХЛ. В составе «Далласа» финалистами Кубка Стэнли стали голкипер Антон Худобин, а также форварды Денис Гурьянов и Александр Радулов.
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