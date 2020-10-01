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«Тампа» провела парад на катерах в честь победы в Кубке Стэнли

«Тампа» провела парад на катерах в честь победы в Кубке Стэнли
Хоккей / НХЛ 0

Команда клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» провела парад на катерах в честь победы в Кубке Стэнли. Тренеры, игроки и их семьи вместе с трофеем проплыли по реке Хиллсборо на нескольких катерах, следуя на футбольную арену Raymond James Stadium.

Там состоялась главная церемония в присутствии болельщиков, которые находились на безопасном расстоянии друг от друга. Капитан команды Стивен Стэмкос с помощью защитника Виктора Хедмана сделал ещё один глоток шампанского из Кубка по просьбе зрителей.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Тампы».

Во время парада форвард Алекс Киллорн проехался с кубком на личном скутере. Во время паузы в сезоне он путешествовал на нём по реке и брал интервью у одноклубников и других местных спортсменов, а потом выкладывал их в блоге Dock Talks with Killer.

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