Лекавалье: игроки «Тампы» должны задуматься, что такое может произойти всего один раз

Бывший капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» и обладатель Кубка Стэнли 2004 гола в его составе Венсан Лекавалье поделился мнением о нынешнем чемпионстве команды.

«Я послал сообщения некоторым ребятам и сказал: «Наслаждайтесь моментом, прочувствуйте его, потому что нельзя точно знать, повторится ли когда-нибудь это ещё раз». Я сказал им: «Сейчас вы думаете, что молоды и выиграете кубок ещё три-четыре раза, но в хоккее вещи быстро меняются. Наслаждайтесь моментом, пока можете».

Я бы хотел вновь испытать это, потому что ночь победы в Кубке Стэнли не повторится никогда, если только ты не выиграешь его снова. Сейчас у всех ребят сбылась мечта, как и для меня тогда. Эта команда до сих пор держится на адреналине, который продлится два-три дня, а то и дольше. Но они должны задуматься, что такое может произойти всего один раз, так что надо наслаждаться по полной программе. А после того, как ты выиграл трофей один раз, думаешь: «Я хочу победить снова, потому что это было очень клёво.

В 2004 году болельщики увлеклись хоккеем, потому что мы выигрывали, и они полюбили наш вид спорта. С тех пор «Лайтнинг» создали мощную фанатскую базу. Футбол во Флориде очень популярен, но усилия владельца Джеффа Виника вывели хоккей на новый уровень. Юниорский хоккей заметно прибавил. Это комбинация всего. Многие вещи изменились, но ощущения от победы остались прежними», – цитирует Лекавалье пресс-служба НХЛ.