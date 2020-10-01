«Аризона» может обменять капитана Экман-Ларссона в «Эдмонтон» из-за финансовых проблем

«Эдмонтон Ойлерз» интересуется защитником «Аризоны Койотс» Оливером Экман-Ларссоном, сообщает инсайдер TSN Даррен Дрегер. По его информации, стороны провели предварительные переговоры.

«Аризона» может претендовать на выбор в первом раунде драфта и одного из молодых игроков «нефтяников». Кроме того, канадский клуб может включить в сделку ещё одного игрока, чтобы вписаться в потолок зарплат. Контракт шведа с кэпхитом $ 8,25 млн действует до окончания сезона-2026/2027.



Считается, что «Аризона» может пойти на обмен своего капитана, чтобы снизить расходы, поскольку финансовое положение команды ухудшилось на фоне пандемии. Кроме того, недавно клуб лишился двух драфт-пиков за незаконное тестирование игроков до драфта.