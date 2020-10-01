Плющев: молодые, застрявшие между АХЛ и НХЛ, каждый год становятся разочарованиями в КХЛ

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал проблемы в игре форварда «Салавата Юлаева» Михаила Воробьёва и нападающего ЦСКА Николая Голдобина после возвращения в Россию из Северной Америки.

«Так у нас каждый год молодые, застрявшие между АХЛ и НХЛ, становятся в КХЛ главными разочарованиями. Здесь самый свежий и печальный пример — Щербак, который прошлым летом под фанфары приехал в „Авангард“ на отличный контракт и который летом нынешним не пригодился ни одному клубу КХЛ. Примерно то же самое два года назад было у Толчинского в ЦСКА, а в середине прошлого сезона после командировки в „Рейнджерс“ по нулям сыграл в „Тракторе“ Кравцов. Система!

Я постоянно говорю, что нам нужно разбираться с нашей молодёжной политикой. Мы не удерживаем талантливых юниоров, они едут в североамериканские лиги, а там на конвейере выживают и формируются лишь единицы. Между тем, с молодыми нужно возиться, давать им хоккейное образование, расширять игровой и жизненный кругозор.



Свой вклад вносите и вы, журналисты. Читаю в России очень много восторженных слов не то что про НХЛ, а про АХЛ, про игроков, бросающих здесь всё и уезжающих за океан. Эти красивые картинки, на мой взгляд, далеки от реальности. Игроки начинают себя неадекватно оценивать, сталкиваются в юниорских лигах и АХЛ с жёсткой конкуренцией, не выдерживают её и возвращаются. Причём не понимая, что потерянные сезоны не вернуть, былого уровня уже нет", — цитирует Плющева Russia-Hockey.