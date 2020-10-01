Голкипер Всеволод Скотников продлил контракт с ЦСКА до 2024 года

Голкипер Всеволод Скотников продлил контракт с московским ЦСКА, сообщается на сайте хоккейного клуба. Соглашение с 19-летним хоккеистом рассчитано до 30 апреля 2024 года.

С 2018 года Скотников выступал за молодёжную команду «Красная Армия», а уже в сезоне-2019/2020 стал привлекаться к матчам ВХЛ в составе «Звезды». В нынешнем сезоне голкипер дебютировал за ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» и одержал первую победу в лиге, пропустив одну шайбу.

В 2019 году Скотников в составе сборной России стал обладателем серебряных медалей юниорского чемпионата мира. На мировом первенстве Всеволод провёл два матча. В минувшем сезоне Скотников стал лучшим голкипером МХЛ по коэффициенту надёжности.