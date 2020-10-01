Гудачек — о дерби с ЦСКА: команда Никитина играет чуть по-другому, чем в предыдущие годы

Голкипер «Спартака» Юлиус Гудачек поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА.

«Буду рад любому положительному результату с „армейцами“. Не важно, как брать два очка: в основное время, в овертайме или по буллитам. У ЦСКА очень сильная команда, но и «Спартак» хочет побеждать. Естественно, надо продолжать победную серию и подниматься вверх по турнирной таблице.

Немного видел хайлайты игр «армейцев». Команда Никитина играет чуть по-другому, чем в предыдущие годы, из-за ухода таких мастеров, как Сорокин и Капризов. Но на их место пришли тоже очень хорошие хоккеисты. У ЦСКА осталась правильная система игры, они играют жестко в тело, хорошо катаются. Против «армейцев» не бывает лёгких матчей.

На августовском турнире обе команды были не в лучшей форме. Мы разберём видео последних игр «армейцев» и сделаем выводы, чтобы как можно лучше подготовиться к матчу с ними и полностью выполнить тренерскую установку», — приводят слова Гудачека «Известия».