Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Мск» — «Трактор». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Сергачёв и Василевский рассказали, в каком случае смогут привезти Кубок Стэнли в Россию

Сергачёв и Василевский рассказали, в каком случае смогут привезти Кубок Стэнли в Россию
Хоккей / НХЛ 0

Хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» защитник Михаил Сергачёв и голкипер Андрей Василевский рассказали, в каком случае смогут привезти Кубок Стэнли в Россию.

«Я воспитанник уфимской школы, поэтому тут без вопросов, я повезу его в Уфу. Но сейчас в связи с пандемией неизвестно, дадут нам его или нет», – ответил Василевский.

«А я везу в Нижнекамск. Но есть два человека, которые охраняют кубок, они оба канадцы. Они сказали, что если в стране, в которую они везут кубок, есть двухнедельный карантин, то они туда не повезут. Сейчас решается этот вопрос. Я надеюсь, что его разрешат привезти, потому что это большое счастье для всех российских фанатов, тем более нижнекамских и уфимских», – добавил Сергачёв в эфире программы «Вечерний Ургант».

«Мы трезвые, по нам не видно?» Василевский и Сергачёв в эфире программы «Вечерний Ургант»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020