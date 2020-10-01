Сергачёв и Василевский рассказали, в каком случае смогут привезти Кубок Стэнли в Россию

Хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» защитник Михаил Сергачёв и голкипер Андрей Василевский рассказали, в каком случае смогут привезти Кубок Стэнли в Россию.

«Я воспитанник уфимской школы, поэтому тут без вопросов, я повезу его в Уфу. Но сейчас в связи с пандемией неизвестно, дадут нам его или нет», – ответил Василевский.



«А я везу в Нижнекамск. Но есть два человека, которые охраняют кубок, они оба канадцы. Они сказали, что если в стране, в которую они везут кубок, есть двухнедельный карантин, то они туда не повезут. Сейчас решается этот вопрос. Я надеюсь, что его разрешат привезти, потому что это большое счастье для всех российских фанатов, тем более нижнекамских и уфимских», – добавил Сергачёв в эфире программы «Вечерний Ургант».