Кипреос: владелец «Оттавы» хочет выбрать Аскарова под пятым номером на драфте

Инсайдер Ник Кипреос сообщил, что «Оттава Сенаторз» может выбрать голкипера Ярослава Аскарова под пятым номером на драфте НХЛ 2020 года. Первый раунд драфта состоится 6 октября, раунды со второго по седьмой – 7 октября.

«Я слышал, что Юджин Мелник (владелец «Оттавы». – Прим. «Чемпионата») хочет забрать вратаря Аскарова под пятым номером. Юджин хочет взять голкипера. Это то, что я слышал», – сказал Кипреос в эфире канала Line Movement в YouTube.

Напомним, что ранее стало известно, что «сенаторы» не будут предлагать новый контракт вратарю Крэйгу Андерсону. Он выступал за «Оттаву» с сезона-2010/2011. Генменеджер клуба Пьер Дорион объяснил отказ от услуг голкипера тем, что настало время двигаться в другом направлении.