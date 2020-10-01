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Жамнов: надеюсь, что в ближайшие год-два-три «Спартак» выиграет Кубок Гагарина

Жамнов: надеюсь, что в ближайшие год-два-три «Спартак» выиграет Кубок Гагарина
Хоккей / КХЛ 0

Генеральный менеджер «Спартака» Алексей Жамнов рассказал о взаимоотношениях с главным тренером команды Олегом Знарком и ответил на вопрос, когда московский клуб выиграет Кубок Гагарина.

«Я никогда не ругался со Знарком. Иногда мы спорим по каким-то решениям. Это нормальные рабочие моменты. Но у нас схожие взгляды на хоккей. Нам очень легко работать друг с другом.

Когда выиграем Кубок Гагарина? Вопрос хороший. Надеюсь, что в ближайшие год-два-три. Становление команды — небыстрый процесс. Нужно минимум несколько лет, чтобы сколотить коллектив, который будет бороться за Кубок Гагарина.

Свой стадион будет, я в этом даже не сомневаюсь. Это пока в стадии проработки. Но когда появится окончательная информация, мы её обязательно опубликуем для болельщиков», — приводятся слова Жамнова на сайте «Матч ТВ».

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