Плющев: раньше мы понимали хоккей глубже, чем в Америке, теперь всё наоборот

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев рассказал об отличиях хоккея в КХЛ от североамериканского.

«В тактическом плане хоккей в КХЛ отличается от североамериканского, у нас теперь много играют от обороны, много „бей-беги“, забросов по борту. Это раньше мы понимали хоккей глубже, чем в Америке, теперь, увы, всё наоборот. Необходима адаптация.



Ну а если говорить об идеологии, то молодёжь должна почувствовать, что она нужна лиге, национальной сборной, стране. Хоккей всегда был политикой, а сегодня он — политика в квадрате. И не нужно этого стесняться.



Мне нравилось, как в прошлом сезоне сборная России подтягивала молодёжь — пусть даже немного искусственно этот процесс нужно продолжать. Тот же Воробьёв, играя в таком дефицитном амплуа центрального, должен постоянно чувствовать внимание скаутов сборной», — цитирует Плющева Russia-Hockey.