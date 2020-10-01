Плющев: раньше мы понимали хоккей глубже, чем в Америке, теперь всё наоборот

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев рассказал об отличиях хоккея в КХЛ от североамериканского.
«В тактическом плане хоккей в КХЛ отличается от североамериканского, у нас теперь много играют от обороны, много „бей-беги“, забросов по борту. Это раньше мы понимали хоккей глубже, чем в Америке, теперь, увы, всё наоборот. Необходима адаптация.
Ну а если говорить об идеологии, то молодёжь должна почувствовать, что она нужна лиге, национальной сборной, стране. Хоккей всегда был политикой, а сегодня он — политика в квадрате. И не нужно этого стесняться.
Мне нравилось, как в прошлом сезоне сборная России подтягивала молодёжь — пусть даже немного искусственно этот процесс нужно продолжать. Тот же Воробьёв, играя в таком дефицитном амплуа центрального, должен постоянно чувствовать внимание скаутов сборной», — цитирует Плющева Russia-Hockey.
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