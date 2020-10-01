Зибанеджад — о решении «Рейнджерс» по Лундквисту: очень грустно. Я многому у него научился

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад прокомментировал решение клуба выкупить контракт голкипера Хенрика Лундквиста.
«Хэнк так долго играл за клуб и оставался моим кумиром во всех смыслах этого слова. Я так многому успел у него научиться. Было трудно избегать сообщений о возможном развитии событий, но я всё равно не был готов, что это произойдёт. Когда „Рейнджерс“ объявили обо всём официально, мне стало очень грустно», — сказал Зибанеджад в интервью SVT Sport.
Шведский вратарь был выбран «синерубашечниками» на драфте Национальной хоккейной лиги 2000 года в седьмом раунде под общим 205-м номером. Хенрик отыграл за «Рейнджерс» 15 сезонов. Его соглашение с зарплатой $ 8,5 млн было рассчитано до конца сезона-2020/2021, но клуб выкупил последний год контракта вратаря, сделав его свободным агентом.
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