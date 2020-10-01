Р. Ротенберг — о болезни: состояние улучшается. Спасибо всем за поддержку и добрые слова

Глава штаба и вице-президент СКА Роман Ротенберг рассказал о своём самочувствии, а также прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (6:4).
«Моё состояние улучшается, температуры нет, чувствую себя хорошо. Но, конечно, ещё нужно побыть под наблюдением врачей, соблюдать все необходимые меры предосторожности. Постоянно проводятся обследования. Хочу сказать всем спасибо за поддержку и добрые слова.
Лучшее лекарство — это победы. Накануне ребята обыграли в непростой выездной встрече „Сибирь“, сыграв как настоящие мужики. За это я им благодарен. Причём удалось проявить характер и отыграться в ходе матча. Мы постоянно на связи: и я, и весь тренерский штаб. Общаемся, обсуждаем все возникающие вопросы. Так что работа не останавливается ни на минуту», — сказал Ротенберг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Ранее стало известно, что глава штаба СКА почувствовал симптомы простуды и, чтобы не подвергать риску здоровье игроков, тренеров и персонала, покинул расположение команды для прохождения углублённого медобследования.
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