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Лучший бомбардир и снайпер «Трактора» Кравцов будет помещён в список травмированных

Лучший бомбардир и снайпер «Трактора» Кравцов будет помещён в список травмированных
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Трактора» Виталий Кравцов получил травму нижней части тела и будет помещён в список травмированных, сообщается в официальном «твиттере» челябинского клуба.

«Виталий Кравцов пропустит матч с «Динамо». Нападающий получил повреждение, которое помешает ему сыграть в Москве. После предварительного обследования была диагностирована травма нижней части тела. В ближайшее время Виталий будет помещён в список травмированных», — сказано в заявлении пресс-службы «Трактора».

В нынешнем сезоне 20-летний Кравцов являлся лучшим снайпером и бомбардиром уральского клуба. В 11 матчах регулярного чемпионата КХЛ Виталий забросил шесть шайб и сделал две результативные передачи при показателе полезности "+5".

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