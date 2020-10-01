Сан-Луи: в игре «Тампы» почти не было недостатков. Она доминировала от начала до конца
Бывший нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» и обладатель Кубка Стэнли 2004 года в его составе Мартин Сан-Луи поделился мнением о нынешнем чемпионстве команды.
«Они постоянно создавали чемпионскую команду, но у них была команда чемпионского калибра уже много лет. В этом году они привели некоторых игроков, добавили несколько необходимых кусочков. Но они каждый год были близко, просто что-то не получалось. Для победы многое должно сойтись воедино.
Нужно, чтобы в твою пользу складывались отскоки, чтобы не было травм, чтобы вовремя забивались голы и делались сейвы. У меня было ощущение против всех соперников, что они должны выигрывать. Они доминировали от начала до конца. В их игре почти не было недостатков", — цитирует Сан-Луи пресс-служба НХЛ.
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