Грицюк: приятно, что пригласили в «Авангард». Очень хотелось бы показать себя

Нападающий «Авангарда» Арсений Грицюк поделился впечатлениями от возвращения в состав омского клуба после командировки в МХЛ.

«Конечно, приятно, что пригласили сюда сыграть. Очень хотелось бы показать себя. Да, у молодёжной команды были непростые игры, отправили на помощь — вроде получилось. Чуть-чуть не повезло с забитыми голами, но тем не менее победа есть победа, парни хорошо играли. А теперь я здесь.

Когда узнал, что лечу в Балашиху? Позавчера вечером. Перед второй игрой с Уфой мне сказали, что приглашают сюда. Я настраивался, что надо выиграть здесь, помочь команде МХЛ и готовиться уже к следующим играм.

Почему я отправился к «Омским Ястребам», а не в новокузнецкий «Металлург»? «Металлург» закрыли на карантин, потому что там случилась вспышка коронавируса. Ребята говорят, что всё проходит нормально, без особых осложнений. А меня сразу решили от них изолировать, чтобы я ни с кем не контактировал, и отправить поиграть за молодёжную команду.

Помогает ли работа с «Омскими Ястребами»? Конечно, помогает! Парни больше доверяют, потому что проходил сбор вместе со взрослой командой. Младшие смотрят и равняются, а ты должен быть примером. Всё равно здесь парни физически посильнее, и я думаю, из-за этого в молодёжке играть чуть-чуть полегче», — приводит слова Грицюка пресс-служба клуба.