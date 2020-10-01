Грицюк: приятно, что пригласили в «Авангард». Очень хотелось бы показать себя

Нападающий «Авангарда» Арсений Грицюк поделился впечатлениями от возвращения в состав омского клуба после командировки в МХЛ.
«Конечно, приятно, что пригласили сюда сыграть. Очень хотелось бы показать себя. Да, у молодёжной команды были непростые игры, отправили на помощь — вроде получилось. Чуть-чуть не повезло с забитыми голами, но тем не менее победа есть победа, парни хорошо играли. А теперь я здесь.
Когда узнал, что лечу в Балашиху? Позавчера вечером. Перед второй игрой с Уфой мне сказали, что приглашают сюда. Я настраивался, что надо выиграть здесь, помочь команде МХЛ и готовиться уже к следующим играм.
Почему я отправился к «Омским Ястребам», а не в новокузнецкий «Металлург»? «Металлург» закрыли на карантин, потому что там случилась вспышка коронавируса. Ребята говорят, что всё проходит нормально, без особых осложнений. А меня сразу решили от них изолировать, чтобы я ни с кем не контактировал, и отправить поиграть за молодёжную команду.
Помогает ли работа с «Омскими Ястребами»? Конечно, помогает! Парни больше доверяют, потому что проходил сбор вместе со взрослой командой. Младшие смотрят и равняются, а ты должен быть примером. Всё равно здесь парни физически посильнее, и я думаю, из-за этого в молодёжке играть чуть-чуть полегче», — приводит слова Грицюка пресс-служба клуба.
- 1 октября 2020
-
17:53
-
16:53
-
16:37
-
16:29
-
15:35
-
15:20
-
14:45
-
14:25
-
13:50
-
13:42
-
13:32
-
13:10
-
12:55
-
12:34
-
12:20
-
12:15
-
11:54
-
11:47
-
11:42
-
11:35
-
11:11
-
10:45
-
10:23
-
10:11
-
09:45
-
09:10
-
09:01
-
08:45
-
08:25
-
08:10
-
07:58
-
07:15
-
02:02
- 30 сентября 2020
-
23:57
-
23:39