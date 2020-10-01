Дмитрий Басков будет исполнять обязанности главного тренера минского «Динамо»

Председатель Федерации хоккея Беларуси и глава наблюдательного совета минского «Динамо» Дмитрий Басков будет исполнять обязанности главного тренера команды в предстоящем матче регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо», информирует официальный сайт белорусского клуба.

«Дмитрий Басков будет временно исполнять обязанности главного тренера в матче Континентальной хоккейной лиги против рижских одноклубников. По счастливому совпадению функционер находится в Риге по вопросам организации чемпионата мира.

Накануне по приезде в столицу Латвии у всех членов минского клуба были взять тесты на коронавирусную инфекцию. У ряда игроков и представителей административно-тренерского штаба тесты показали первично положительный результат на коронавирус, что делает их участие в матче невозможным.

Кроме того, что Басков, до этого на протяжении двух лет являвшийся генеральным директором «Динамо», хорошо знаком с его системой игры, он также имеет и достаточный тренерский опыт: ещё в 2009 году Дмитрий Юрьевич получил профильное образование, в последствии работал в клубе МХЛ и с юниорской сборной Беларуси. На протяжении последних нескольких лет является главным тренером команды президента Беларуси и других любительских команд», — говорится в сообщении минского клуба.