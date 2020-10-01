«Дошираками закупились, водочки нет. Спортсмены едут». Панарин отправился в родное Коркино

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин показал, как едет в город Коркино в Челябинской области, уроженцем которого является.

«Ну всё, мы отправляемся в 40-часовую поездку в Коркино. Дошираками закупились, колбаса, бутербродики. Поляну накроем — отчитаемся.

Всё чётко, короче, у нас дошики. Неопытный человек всю приправу высыпал, щипать будет рот. Колбасочка, редисочка, огурчики. Всё чётенько, водочки нет. Всё нормально, спортсмены едут», — сказал Панарин в «сториз» «инстаграма».

28-летний Панарин, подписавший летом 2019 года семилетний контракт с «Рейнджерс» на сумму $ 81,5 млн, является лучшим бомбардиром клуба с 95 (32+63) очками в 69 матчах минувшего сезона НХЛ, с коэффициентом полезности «+36» при 20 минутах штрафного времени.