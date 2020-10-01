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Минское «Динамо» объявило состав на матч с рижанами, у белорусского клуба 15 нападающих

Минское «Динамо» объявило состав на матч с рижанами, у белорусского клуба 15 нападающих
Хоккей / КХЛ 0

Минское «Динамо» объявило состав на матч с рижским «Динамо», сообщается на официальной странице белорусского клуба в «Твиттере». В заявку минчан попали 15 нападающих.

Пятёрки выглядят следующим образом:

  • Колячонок — Шинкевич, Спунер — Клинкхаммер — Козун;
  • Ерёменко — Знахаренко, Принс — Шарангович — Лодня;
  • Усов — Денисов, Горбунов — Протас — Алистров;
  • Воронин — Демков, Сушко — Паре — Дроздов.

Место в воротах минчан займёт Доминик Фурх. Его сменщиком станет Дэнни Тейлор.

Ранее стало известно, что исполнять обязанности главного тренера команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо» будет председатель Федерации хоккея Беларуси и глава наблюдательного совета минского «Динамо» Дмитрий Басков.

Дмитрий Басков будет исполнять обязанности главного тренера минского «Динамо»
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