Минское «Динамо» объявило состав на матч с рижанами, у белорусского клуба 15 нападающих

Минское «Динамо» объявило состав на матч с рижским «Динамо», сообщается на официальной странице белорусского клуба в «Твиттере». В заявку минчан попали 15 нападающих.

Пятёрки выглядят следующим образом:

Колячонок — Шинкевич, Спунер — Клинкхаммер — Козун;

Ерёменко — Знахаренко, Принс — Шарангович — Лодня;

Усов — Денисов, Горбунов — Протас — Алистров;

Воронин — Демков, Сушко — Паре — Дроздов.

Место в воротах минчан займёт Доминик Фурх. Его сменщиком станет Дэнни Тейлор.

Ранее стало известно, что исполнять обязанности главного тренера команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо» будет председатель Федерации хоккея Беларуси и глава наблюдательного совета минского «Динамо» Дмитрий Басков.