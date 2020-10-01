Савицкис: опасений по матчу с минским «Динамо» нет, команда готовится к игре

Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис отреагировал на информацию о коронавирусе в минском «Динамо».

«Опасений по матчу нет, наша команда готовится к игре», — приводит слова Савицкиса РИА «Новости».

Ранее стало известно, что у ряда игроков и представителей административно-тренерского штаба минчан тесты показали первично положительный результат на коронавирус, что делает их участие в матче с рижским «Динамо» невозможным.

Исполнять обязанности главного тренера белорусской команды в матче рижанами будет председатель Федерации хоккея Беларуси и глава наблюдательного совета минского «Динамо» Дмитрий Басков.