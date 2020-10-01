Савицкис: опасений по матчу с минским «Динамо» нет, команда готовится к игре
Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис отреагировал на информацию о коронавирусе в минском «Динамо».
«Опасений по матчу нет, наша команда готовится к игре», — приводит слова Савицкиса РИА «Новости».
Ранее стало известно, что у ряда игроков и представителей административно-тренерского штаба минчан тесты показали первично положительный результат на коронавирус, что делает их участие в матче с рижским «Динамо» невозможным.
Исполнять обязанности главного тренера белорусской команды в матче рижанами будет председатель Федерации хоккея Беларуси и глава наблюдательного совета минского «Динамо» Дмитрий Басков.
Минское «Динамо» объявило состав на матч с рижанами, у белорусского клуба 15 нападающих
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