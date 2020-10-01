Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Мск» — «Трактор». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Савицкис: опасений по матчу с минским «Динамо» нет, команда готовится к игре

Савицкис: опасений по матчу с минским «Динамо» нет, команда готовится к игре
Хоккей / КХЛ 0

Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис отреагировал на информацию о коронавирусе в минском «Динамо».

«Опасений по матчу нет, наша команда готовится к игре», — приводит слова Савицкиса РИА «Новости».

Ранее стало известно, что у ряда игроков и представителей административно-тренерского штаба минчан тесты показали первично положительный результат на коронавирус, что делает их участие в матче с рижским «Динамо» невозможным.

Исполнять обязанности главного тренера белорусской команды в матче рижанами будет председатель Федерации хоккея Беларуси и глава наблюдательного совета минского «Динамо» Дмитрий Басков.

Минское «Динамо» объявило состав на матч с рижанами, у белорусского клуба 15 нападающих
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020