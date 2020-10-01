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У лучшего бомбардира-защитника КХЛ подозрение на коронавирус

У лучшего бомбардира-защитника КХЛ подозрение на коронавирус
Хоккей / КХЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», тест защитника минского «Динамо» Бреннана Менелла на коронавирус дал положительный результат. В нынешнем сезоне 23-летний американец является лучшим бомбардиром КХЛ среди защитников, набрав в 9 матчах 10 (1+9) очков при показателе полезности «+9».

Ранее стало известно, что у ряда игроков и представителей административно-тренерского штаба минчан тесты показали первично положительный результат на коронавирус, что делает их участие в матче с рижским «Динамо» невозможным.

Исполняет обязанности главного тренера белорусской команды в матче рижанами председатель Федерации хоккея Беларуси и глава наблюдательного совета минского «Динамо» Дмитрий Басков.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

Дмитрий Басков будет исполнять обязанности главного тренера минского «Динамо»
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