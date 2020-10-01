Ласьков — о переносе матчей в КХЛ: регламент должен быть одинаковым для всех

Первый вице-президент, директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков прокомментировал ситуацию с переносом матчей регулярного чемпионата КХЛ из-за коронавируса.
«Этот регламент мы сами приняли. И он должен быть одинаковым для всех. Я понимаю, когда переносят матчи иностранных клубов вроде «Йокерита» и «Барыса». Когда есть проблемы с законодательствами их стран, встречи можно перенести. А когда это происходит внутри нашей страны, если у команд есть резерв из клубов ВХЛ и МХЛ, то надо действовать по регламенту. Пока все матчи перенесены. Я надеюсь, они будут доиграны с точки зрения спортивной составляющей», — приводят слова Ласькова «Известия».
Напомним, летом все клубы КХЛ приняли регламент, по которому в случае вспышек инфекции в основном составе на лёд должна выходить молодёжь или игроки фарм-клубов.
- 1 октября 2020
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