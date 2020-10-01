Александр Хованов удалил все свои фото из «Инстаграма», связанные с «Ак Барсом»

Нападающий «Ак Барса» Александр Хованов удалил в «Инстаграме» несколько фотографий, связанных с казанским клубом.

В нынешнем сезоне форвард провёл 4 матча за «Ак Барс» в регулярном чемпионате КХЛ и не набрал ни одного очка. 20-летний хоккеист пропустил последние три игры казанской команды.

Прошлый сезон Хованов провёл в «Монктон Вайлдкэтс», в главной юниорской хоккейной лиге Квебека (QMJHL). Нападающий сыграл 51 матч и набрал 99 (32+67) очков при показателе полезности «+58».

Александр Хованов родился 12 апреля 2000 года в Саратове, он выпускник хоккейной школы «Ак Барса». На молодёжном уровне играл за команды «Ирбис» (2016/2017), «Монктон Вайлдкэтс» (2017–2019).

Он бронзовый призёр и лучший бомбардир зимних юношеских Олимпийских игр (2016), бронзовый призёр Мирового кубка вызова U17 (2017), участник Кубка вызова МХЛ (2017), серебряный призёр МЧМ (2020), самый полезный игрок QMJHL (2020).