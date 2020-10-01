Александр Хованов удалил все свои фото из «Инстаграма», связанные с «Ак Барсом»

Нападающий «Ак Барса» Александр Хованов удалил в «Инстаграме» несколько фотографий, связанных с казанским клубом.
В нынешнем сезоне форвард провёл 4 матча за «Ак Барс» в регулярном чемпионате КХЛ и не набрал ни одного очка. 20-летний хоккеист пропустил последние три игры казанской команды.
Прошлый сезон Хованов провёл в «Монктон Вайлдкэтс», в главной юниорской хоккейной лиге Квебека (QMJHL). Нападающий сыграл 51 матч и набрал 99 (32+67) очков при показателе полезности «+58».
Александр Хованов родился 12 апреля 2000 года в Саратове, он выпускник хоккейной школы «Ак Барса». На молодёжном уровне играл за команды «Ирбис» (2016/2017), «Монктон Вайлдкэтс» (2017–2019).
Он бронзовый призёр и лучший бомбардир зимних юношеских Олимпийских игр (2016), бронзовый призёр Мирового кубка вызова U17 (2017), участник Кубка вызова МХЛ (2017), серебряный призёр МЧМ (2020), самый полезный игрок QMJHL (2020).
- 1 октября 2020
-
20:49
-
20:39
-
20:11
-
19:50
-
19:00
-
18:24
-
18:15
-
17:58
-
17:53
-
16:53
-
16:37
-
16:29
-
15:35
-
15:20
-
14:45
-
14:25
-
13:50
-
13:42
-
13:32
-
13:10
-
12:55
-
12:34
-
12:20
-
12:15
-
11:54
-
11:47
-
11:42
-
11:35
-
11:11
-
10:45
-
10:23
-
10:11
-
09:45
-
09:10
-
09:01