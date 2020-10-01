Защитник «Монреаля» Александр Романов женился

Защитник «Монреаль Канадиенс» Александр Романов женился. Об этом сообщила супруга хоккеиста Софья в своём «инстаграме».

Посмотреть фото можно в «Инстаграме».

20-летний Романов в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2019/2020 принял участие в 43 матчах, записав на свой счёт семь результативных передач при показателе полезности «+21» и 14 минутах штрафа. В плей-офф россиянин провёл четыре матча, не отметившись результативными действиями.

Романов был выбран «Монреалем» во втором раунде (38-й общий выбор) на драфте-2018. В составе молодёжной сборной России Александр стал бронзовым призёром чемпионата мира 2019 года, где был признан лучшим защитником турнира.

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