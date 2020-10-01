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Рижане в серии буллитов обыграли минское «Динамо» и прервали победную серию соперника

Рижане в серии буллитов обыграли минское «Динамо» и прервали победную серию соперника
Хоккей / КХЛ 0

Рижское «Динамо» обыграло минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-Рига» в столице Латвии и завершилась со счётом 4:3 Б (0:1, 2:2, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Петериса Скудры.

Победный буллит в серии послематчевых штрафных бросков реализовал форвард рижан Павел Чернов, в активе которого 2 (1+1) очка в основное время. Дубль в составе минского «Динамо» оформил Артём Демков.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, прервалась шестиматчевая победная серия белорусского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» 7 октября на выезде встретится с «Сочи», а рижане 3 октября в гостях сыграют с подольским «Витязем».

КХЛ - регулярный чемпионат
01 октября 2020, четверг. 18:30 МСК
Динамо Р
Рига
Окончен
4 : 3
Б
Динамо Мн
Минск
0:1 Горбунов – 18:43' (5x5)   0:2 Демков (Ерёменко, Козун) – 27:09' (5x4)   1:2 Чернов (Комарек, Дзиеркалс) – 32:18' (5x4)   1:3 Демков (Спунер) – 35:06' (5x4)   2:3 Майоне (Дарзиньш, Дзиеркалс) – 37:52' (5x4)   3:3 Прохоренков (Чернов, Сунд) – 57:35' (6x5)   4:3 Чернов – 65:00' (ПБ)
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