Рижане в серии буллитов обыграли минское «Динамо» и прервали победную серию соперника

Рижское «Динамо» обыграло минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-Рига» в столице Латвии и завершилась со счётом 4:3 Б (0:1, 2:2, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Петериса Скудры.

Победный буллит в серии послематчевых штрафных бросков реализовал форвард рижан Павел Чернов, в активе которого 2 (1+1) очка в основное время. Дубль в составе минского «Динамо» оформил Артём Демков.

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Таким образом, прервалась шестиматчевая победная серия белорусского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» 7 октября на выезде встретится с «Сочи», а рижане 3 октября в гостях сыграют с подольским «Витязем».