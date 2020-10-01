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«Йокерит» одержал волевую победу в матче с «Северсталью»

«Йокерит» одержал волевую победу в матче с «Северсталью»
Хоккей / КХЛ 0

Финский «Йокерит» обыграл «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Ледовый дворец» в Череповеце и завершилась со счётом 5:2 (1:1, 1:1, 3:0) в пользу подопечных Лаури Марьямяки.

Самым результативным игроком встречи стал форвард финского клуба Брайан О'Нилл. Голкипер «Йокерита» Янис Калниньш отразил 28 бросков из 30. Шайбы в составе «Северстали» забросили Владислав Кодола и Владислав Провольнев.

У череповецкого клуба это уже второй кряду проигрыш. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» 6 октября в гостях встретится с «Сибирью», а «Йокерит» 3 октября в Ярославле сыграет с местным «Локомотивом».

КХЛ - регулярный чемпионат
01 октября 2020, четверг. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
2 : 5
Йокерит
Хельсинки
1:0 Кодола (Петунин, Адамчук) – 14:51' (4x5)   1:1 Лехтонен (Шрёдер, О'Нилл) – 18:41' (5x4)   2:1 Провольнев (Букартс, Морозов) – 28:19' (5x4)   2:2 Толванен (Хаапала, Лёв) – 33:59' (5x5)   2:3 Пакаринен (Савинайнен, Норман) – 45:04' (5x5)   2:4 Йенсен – 48:34' (5x5)   2:5 Мяэналанен (О'Нилл) – 58:41' (5x5)
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