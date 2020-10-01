«Йокерит» одержал волевую победу в матче с «Северсталью»

Финский «Йокерит» обыграл «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Ледовый дворец» в Череповеце и завершилась со счётом 5:2 (1:1, 1:1, 3:0) в пользу подопечных Лаури Марьямяки.

Самым результативным игроком встречи стал форвард финского клуба Брайан О'Нилл. Голкипер «Йокерита» Янис Калниньш отразил 28 бросков из 30. Шайбы в составе «Северстали» забросили Владислав Кодола и Владислав Провольнев.

У череповецкого клуба это уже второй кряду проигрыш. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» 6 октября в гостях встретится с «Сибирью», а «Йокерит» 3 октября в Ярославле сыграет с местным «Локомотивом».