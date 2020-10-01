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«Трактор» в гостях обыграл московское «Динамо», Седлак набрал 3 очка

«Трактор» в гостях обыграл московское «Динамо», Седлак набрал 3 очка
Хоккей / КХЛ 0

Челябинский «Трактор» обыграл московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена имени Аркадия Чернышёва» в Москве и завершилась со счётом 4:2 (1:0, 1:1, 2:1) в пользу подопечных Анвара Гатиятулина.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Трактора» Лукаш Седлак, в активе которого 3 (1+2) очка. По два балла за результативность в составе победителей набрали Игорь Полыгалов (0+2) и Вячеслав Основин (0+2).

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Для столичного клуба это поражение стало вторым кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» 4 октября дома встретится с «Куньлунь Ред Стар», а «Трактор» примет на своём льду китайский клуб 7 октября.

КХЛ - регулярный чемпионат
01 октября 2020, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 4
Трактор
Челябинск
0:1 Седлак (Бэйлен, Полыгалов) – 11:32' (5x4)   0:2 Гика (Седлак, Основин) – 20:26' (5x4)   1:2 Пулккинен (Чайковски, Хиетанен) – 26:05' (5x5)   2:2 Тарасов (Хиетанен, Шипачёв) – 40:27' (5x4)   2:3 Бэйлен (Основин, Седлак) – 41:12' (5x5)   2:4 Косов (Полыгалов, Манухов) – 45:27' (5x5)
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