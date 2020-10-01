«Трактор» в гостях обыграл московское «Динамо», Седлак набрал 3 очка

Челябинский «Трактор» обыграл московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена имени Аркадия Чернышёва» в Москве и завершилась со счётом 4:2 (1:0, 1:1, 2:1) в пользу подопечных Анвара Гатиятулина.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Трактора» Лукаш Седлак, в активе которого 3 (1+2) очка. По два балла за результативность в составе победителей набрали Игорь Полыгалов (0+2) и Вячеслав Основин (0+2).

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Для столичного клуба это поражение стало вторым кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» 4 октября дома встретится с «Куньлунь Ред Стар», а «Трактор» примет на своём льду китайский клуб 7 октября.