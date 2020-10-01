Никитин: Лайпсик ещё не в лучшей форме, ему надо много работать

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (5:4).

«Хоккей такая стихия, непредсказуемая, как бы её ни систематизировал. Игра есть игра. Достаточно мастеров и у нас, и в «Спартаке», которые могут из ничего сделать гол. Главное, выиграли. Были моменты, где мы вернулись в игру, сражались. Несмотря на счёт, победа порадовала.

Ждал ли хет-трик от Карнаухова? «Спартак» его не ждал. Хоккей — игра непредсказуемая, поэтому сегодня Пашка забил. Многие ребята, которых не видно, делали много черновой работы. Даст бог, каждый в команде сможет реализовать себя.

Лайпсик ещё не в лучшей форме. Идёт притирка к России, чемпионату, системе. Ему ещё надо много работать. Любому нападающему, тем более Голдобину, нужны голы. Базовые вещи нужно понять. Он давно не играл в хоккей в России, в тот хоккей, в который играет ЦСКА. Мы здесь терпеливы.

Телегин и Юханссон уже начали выходить на лёд. Идёт процесс реабилитации совместно с ледовыми тренировками. Но пока они отдельно от команды.

Обращали ли внимание игроков на то, что Кутейкин может забить от синей? Конечно, такое может произойти. Все прекрасно знали. Когда в воротах не стоишь, мелочей не понимаешь", — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Ульяна Макова.