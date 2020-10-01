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Тренер «Йокерита» отказался участвовать в пресс-конференции после матча с «Северсталью»

Тренер «Йокерита» отказался участвовать в пресс-конференции после матча с «Северсталью»
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки отказался участвовать в пресс-конференции после матча регулярного чемпионата КХЛ с череповецкой «Северсталью» (5:2). Финский клуб самостоятельно провёл пресс-конференцию в гостевой раздевалке на стадионе «Ледовый дворец» в Череповеце.

Самым результативным игроком встречи стал форвард финского клуба Брайан О'Нилл. Голкипер «Йокерита» Янис Калниньш отразил 28 бросков из 30. Шайбы в составе «Северстали» забросили Владислав Кодола и Владислав Провольнев.

У череповецкого клуба это уже второй кряду проигрыш. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» 6 октября в гостях встретится с «Сибирью», а «Йокерит» 3 октября в Ярославле сыграет с местным «Локомотивом».

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