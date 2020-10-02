Карнаухов праздновал хет-трик, Капризов и МакSим наблюдали. Лучшие фото победы ЦСКА

Вчера, 1 октября, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» в матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА обыграл столичный «Спартак». Встреча завершилась со счётом 5:4 (1:2, 3:1, 1:1) в пользу подопечных Игоря Никитина. В составе армейцев свой первый хет-трик в КХЛ оформил нападающий Павел Карнаухов.
Победную шайбу в середине третьего периода забросил форвард ЦСКА Брендан Лайпсик, оформивший дубль. По два очка в составе «Спартака» набрали Эмиль Юсе (0+2), Михаил Юньков (0+2) и Йори Лехтеря (0+2).
«Спартак» не может дома обыграть «армейцев» более семи лет – последняя победа на своём льду датирована 12 сентября 2013 года (3:2). Всего красно-белые с тех пор обыграли ЦСКА в КХЛ лишь один раз, одержав в прошлом сезоне гостевую победу (3:2).
В следующем матче «Спартак» 6 октября в гостях сыграет с финским «Йокеритом», а красно-синие дома примут омский «Авангард» 4 октября.
Лучшие кадры с матча «Спартак» — ЦСКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
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