Дрегер: капитан «Аризоны» Экман-Ларссон хотел бы обмена в «Бостон» или «Ванкувер»

«Аризона Койотс» ведёт переговоры об обмене капитана команды Оливера Экман-Ларссона с «Бостон Брюинз» и «Ванкувер Кэнакс». Как сообщает инсайдер TSN Даррен Дрегер, именно эти клубы интересны 29-летнему защитнику в качестве приоритетных вариантов продолжения карьеры.

Считается, что «Аризона» может пойти на обмен своего капитана, чтобы снизить расходы, поскольку финансовое положение команды ухудшилось на фоне пандемии. Кроме того, недавно клуб лишился двух драфт-пиков за незаконное тестирование игроков до драфта.

Ранее сообщалось, что претендентом на шведского защитника является «Эдмонтон Ойлерз». «Аризона» может претендовать на выбор в первом раунде драфта и одного из молодых игроков «нефтяников». Кроме того, канадский клуб может включить в сделку ещё одного игрока, чтобы вписаться в потолок зарплат. Контракт шведа с кэпхитом $ 8,25 млн действует до окончания сезона-2026/2027.