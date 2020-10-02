Наместников и Ковальчук вошли в топ-5 рейтинга левых вингеров на рынке свободных агентов

Sportsnet представил топ-10 левых крайних нападающих, которые могут выйти на рынок свободных агентов НХЛ, открывающийся 9 октября.
Список вингеров возглавляет форвард «Аризоны Койотс» Тейлор Холл. Первый номер драфта 2010 года и обладатель «Харт Трофи» 2018 года по действующему контракту получал $ 6 млн. На втором месте расположился нападающий «Флориды Пантерз» Майк Хоффман. В список были включены и два россиянина. Владислав Наместников («Колорадо Эвеланш») занял третье место, а Илья Ковальчук («Вашингтон Кэпиталз») – четвёртое.
1. Тейлор Холл («Аризона»)
2. Майк Хоффман («Флорида»)
3. Владислав Наместников («Колорадо»)
4. Илья Ковальчук («Вашингтон»)
5. Патрик Марун («Тампа-Бэй»)
6. Мэтт Мартин («Айлендерс»)
7. Кайл Клиффорд («Торонто»)
8. Конор Шири («Питтсбург»)
9. Маттиас Янмарк («Даллас»)
10. Патрик Марло («Питтсбург»).
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