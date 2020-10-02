Генменеджер «Каролины» рассказал, каким способом можно сохранить Свечникова на 10 лет

Генеральный менеджер «Каролины Харрикейнз» Дон Уодделл прокомментировал ситуацию с новым контрактом форварда Андрея Свечникова. Второй номер драфта НХЛ 2018 года может стать ограниченно свободным агентом после завершения следующего сезона.

«Думаю, что игрок по-настоящему хочет остаться здесь. Он чётко дал это понять. Мы тоже хотим, чтобы Андрей остался. Нет чётких сроков, когда это произойдёт – через две недели или через два месяца. Так или иначе, мы не сомневаемся, что в какой-то момент продлим контракт с Андреем.



Наша цель – сохранить Андрея на долгое время. Но учитывая нынешнее состояние дел, возможно, будет иметь смысл заключить промежуточное соглашение. Можно заключить двухлетний договор, после чего подготовить себя к восьмилетнему соглашению, что оставит игрока в команде на 10 лет», – цитирует Уодделла пресс-служба НХЛ.

Из-за снижения доходов в связи с пандемией коронавируса потолок зарплат НХЛ останется на уровне $ 81,5 млн по крайней мере до конца следующего сезона.