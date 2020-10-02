Генменеджер «Каролины» рассказал, каким способом можно сохранить Свечникова на 10 лет

Генеральный менеджер «Каролины Харрикейнз» Дон Уодделл прокомментировал ситуацию с новым контрактом форварда Андрея Свечникова. Второй номер драфта НХЛ 2018 года может стать ограниченно свободным агентом после завершения следующего сезона.
«Думаю, что игрок по-настоящему хочет остаться здесь. Он чётко дал это понять. Мы тоже хотим, чтобы Андрей остался. Нет чётких сроков, когда это произойдёт – через две недели или через два месяца. Так или иначе, мы не сомневаемся, что в какой-то момент продлим контракт с Андреем.
Наша цель – сохранить Андрея на долгое время. Но учитывая нынешнее состояние дел, возможно, будет иметь смысл заключить промежуточное соглашение. Можно заключить двухлетний договор, после чего подготовить себя к восьмилетнему соглашению, что оставит игрока в команде на 10 лет», – цитирует Уодделла пресс-служба НХЛ.
Из-за снижения доходов в связи с пандемией коронавируса потолок зарплат НХЛ останется на уровне $ 81,5 млн по крайней мере до конца следующего сезона.
- 2 октября 2020
-
09:01
-
08:42
-
08:11
-
08:04
- 1 октября 2020
-
23:50
-
23:25
-
23:02
-
22:36
-
22:28
-
22:20
-
22:12
-
22:09
-
21:49
-
21:43
-
21:32
-
21:26
-
21:17
-
20:49
-
20:39
-
20:11
-
19:50
-
19:00
-
18:24
-
18:15
-
17:58
-
17:53
-
16:53
-
16:37
-
16:29
-
15:35
-
15:20
-
14:45
-
14:25
-
13:50
-
13:42