«Детройт» не будет продлевать контракт с голкипером Ховардом. Он провёл в клубе 14 сезонов

Руководство «Детройт Ред Уингз» приняло решение не продлевать контракт с голкипером Джимми Ховардом и искать нового вратаря на рынке свободных агентов после 9 октября.

«В этом году сразу несколько голкиперов могут выйти на рынок свободных агентов, и мы собираемся за счёт этого закрыть вакансию. В этом году нет возможности провести собеседование со свободными агентами. Поэтому придётся ждать 9 октября, чтобы понять, как соотносится наш интерес к этим игрокам с параметрами их контрактов. На следующей неделе мы лучше будем представлять себе ситуацию», — цитирует пресс-служба НХЛ генерального менеджера клуба Стива Айзермана.

36-летний Ховард был задрафтован «Детройтом» во втором раунде драфта 2003 года. За 14 сезонов в клубе он провёл 543 матча, в которых одержал 246 побед, пропуская 2,62 шайбы за матч.