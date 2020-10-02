Страховка за выступление игроков НХЛ в Европе может составлять около 100 тыс. евро в месяц

Стали известны некоторые подробности возможного приезда в Европу хоккеистов НХЛ, которые могут играть за клубы из Старого Света до начала сезона-2020/2021 за океаном.

Ориентировочной датой начала регулярного чемпионата в НХЛ считается 1 декабря, но в реальности лига готова отложить старт до января 2021 года. Клубы НХЛ не против того, чтобы хоккеисты поддерживали форму, играя в Европе, но самым трудным считается вопрос страхования.

«Некоторые клубы НХЛ не захотят платить зарплату хоккеисту, который получил травму, играя временно в аренде в европейской команде. А страхование может быть очень дорогостоящим для европейцев. Цены на топ-игроков будут составлять десятки тысяч евро в месяц. Я даже не могу как следует оценить, сколько будет стоить страховка, например, Микко Рантанена или Себастьяна Ахо.

Вероятно, она будет стоить около 100 тыс. евро на срок от одного до двух месяцев. Одновременно с этим, я не могу представить, что «Каролина» отпустит того же Ахо играть в Финляндию. Зачем боссам команд НХЛ отпускать в Европу своих звёзд? Они сыграют там лишь несколько не самых важных матчей, а риск получить травму всегда есть», — отметил в интервью Iltalehti один из руководителей клубов финской SM-лиги.