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Автор официального сайта НХЛ назвал возможные варианты продолжения карьеры для Худобина

Автор официального сайта НХЛ назвал возможные варианты продолжения карьеры для Худобина
Хоккей / НХЛ 0

Обозреватель официального сайта НХЛ Дэвид Сатриано проанализировал рынок голкиперов, которые могут стать неограниченно свободными агентами и с большой долей вероятности сменят клуб. Среди них и российский голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин.

«Худобин отражал 93% бросков в регулярном чемпионате, а в плей-офф доказал, что такие хорошие цифры не были случайностью. В плей-офф он сыграл 24 матча, одержав 14 побед, отражая 91,7% бросков и помог команде выйти в финал Кубка Стэнли.

Последние три сезона Антон был одним из лучших вторых номеров в НХЛ. Потенциальные команды, с которыми он может подписать контракт: «Даллас», «Чикаго», «Ванкувер», «Баффало», «Калгари», «Эдмонтон» и «Сан-Хосе», — отметил Сатриано.

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