Сергачёв — о дебюте Волкова в финале: называю то, что он сделал «10 минут великолепия»

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв прокомментировал решение главного тренера команды Джона Купера предоставить нападающему Александру Волкову возможность сыграть в шестом матче финала плей-офф НХЛ с «Даллас Старз» (2:0, 4-2).

«Я называю то, что он сделал, «10 минут великолепия». Он вышел готовым, шикарно провёл первую смену: отнял шайбу, вбросил её, поборолся, отнял снова, поднял защитника. Вообще очень здорово сыграл, зарядил партнёров.

Мы все увидели, как молодой парень не играл два месяца, вышел и так боролся за шайбу и старался, понимая, что, может быть, не всё будет получаться, но нужно сделать всё. Волков же и заработал удаление, после которого Пойнт забил победный гол. Саша свою лепту внёс», — цитирует Сергачёва Sport24.