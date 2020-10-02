Александр Георгиев отреагировал на уход Хенрика Лундквиста из «Рейнджерс»

Российский голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев на своей странице в «Инстаграме» попрощался с ветеранами команды Хенриком Лундквистом и Марком Стаалом, которые покинули клуб.
«Быть партнёром Хэнка по вратарской бригаде было огромной честью для меня! Его драйв и ежедневное стремление к конкуренции подталкивали нас к стремлению прогрессировать. Стаалси оставался для нас воином, который делал всё, чтобы помогать команде побеждать. Все молодые ребята учились у них всему, что необходимо, чтобы так долго оставаться «рейнджерами». Я буду скучать по вам как на льду, так и вне его», — написал Георгиев.
27 сентября «Детройт Ред Уингз» сообщил об обмене с «Нью-Йорк Рейнджерс», в результате которого 33-летний канадский защитник Марк Стаал перешёл в состав «красных крыльев». 30 сентября «Рейнджерс» выкупили контракт 38-летнего голкипера Хенрика Лундквиста.
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