Дмитрий Басков прокомментировал дебютный матч в роли главного тренера в КХЛ

Глава Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков рассказал, как ему пришлось выступить в роли исполняющего обязанности главного тренера минского «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо» (3:4 Б).

«В четверг был на переговорах с представителями Федерации хоккея Латвии и оргкомитетом ЧМ-2021. Вскоре поступили новости, что тренерский штаб «Динамо» по объективным причинам не сможет присутствовать на игре. Поэтому оперативно было принято совместное решение, что я на этом матче буду временно исполняющим обязанности главного тренера.



Можно сказать, что это счастливая случайность, совпадение, что я оказался в этот день в Риге и смог прийти на выручку, и мы вместе с Борисом Королем были рядом с командой во время игры. Хотя, конечно, жаль, что сложилась такая нестандартная ситуация, лучше бы её не было.

Я тот человек, который получает от хоккея, любимого дела, огромное удовольствие. Сегодняшний вечер запомню на всю свою жизнь. Провести матч в качестве тренера команды КХЛ – это непередаваемые эмоции», — цитирует Баскова пресс-служба минского клуба.