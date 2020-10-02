«Монреаль» готов обменять 16-й выбор на предстоящем драфте НХЛ

Генеральный менеджер «Монреаль Канадиенс» Марк Бержевен сообщил, что клуб готов обменять 16-й выбор на драфте НХЛ 2020 года.

«Я разговаривал с другими командами, чтобы узнать, будут ли доступны определённые игроки. Меня спросили, будет ли доступен наш драфт-пик в первом раунде, и я ответил утвердительно. Но я не отдам его просто так.

Это должен быть игрок, который сразу поможет нам. И нужно смотреть на контракт. Обмен 16-го пика на игрока, у которого остался один год до того, как он станет свободным агентом, — не самый разумный поступок», – сказал Бержевен The Athletic.

После завершения финальной серии Кубка Стэнли определился порядок выбора на драфте НХЛ 2020 года. Он пройдёт в удалённом режиме. Первый раунд состоится 6 октября, а раунды со второго по седьмой – 7 октября.