Назаров – о ситуации с коронавирусом: главные помощники в борьбе с ним – чеснок и водка
Известный хоккейный тренер Андрей Назаров поделился мнением о нарастающей угрозе второй волны коронавируса в России. В последнее время зафиксирован резкий рост количества заражений в нашей стране.
«Сейчас улетаю в Москву из родного Челябинска, жду самолёта в любимом аэропорту Баландино. Пока есть время до посадки, наблюдаю за ранними матчами в регулярном чемпионате КХЛ. Хоккей не останавливается, это здорово.
Единственное, что настораживает в последнее время, так это очередное обострение эпидемиологической ситуации в стране. Наблюдаются ухудшения и в Челябинской области. Хочу всем сказать: главные наши помощники с любыми вирусами – это чеснок и водка. Мы обязательно победим этот вирус», — сказал Назаров «Чемпионату».
- 2 октября 2020
-
13:01
-
12:50
-
12:30
-
12:16
-
12:00
-
11:36
-
11:10
-
11:00
-
10:35
-
10:20
-
10:05
-
09:51
-
09:30
-
09:15
-
09:01
-
08:42
-
08:11
-
08:04
- 1 октября 2020
-
23:50
-
23:25
-
23:02
-
22:36
-
22:28
-
22:20
-
22:12
-
22:09
-
21:49
-
21:43
-
21:32
-
21:26
-
21:17
-
20:49
-
20:39
-
20:11
-
19:50
Партнерский контент