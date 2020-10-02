Назаров – о ситуации с коронавирусом: главные помощники в борьбе с ним – чеснок и водка

Известный хоккейный тренер Андрей Назаров поделился мнением о нарастающей угрозе второй волны коронавируса в России. В последнее время зафиксирован резкий рост количества заражений в нашей стране.

«Сейчас улетаю в Москву из родного Челябинска, жду самолёта в любимом аэропорту Баландино. Пока есть время до посадки, наблюдаю за ранними матчами в регулярном чемпионате КХЛ. Хоккей не останавливается, это здорово.

Единственное, что настораживает в последнее время, так это очередное обострение эпидемиологической ситуации в стране. Наблюдаются ухудшения и в Челябинской области. Хочу всем сказать: главные наши помощники с любыми вирусами – это чеснок и водка. Мы обязательно победим этот вирус», — сказал Назаров «Чемпионату».