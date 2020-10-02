Экс-защитник фарм-клуба «Оттавы» Мюррей стал игроком рижского «Динамо»

Рижское «Динамо» заключило контракт с защитником Джорданом Мюрреем, сообщается в официальном «твиттере» пресс-службы Континентальной хоккейной лиги. Соглашение рассчитано на один сезон.

Последние четыре сезона 27-летний защитник провёл в системе «Оттавы Сенаторз». В минувшем сезоне канадский хоккеист защищал цвета клуба АХЛ «Бельвилль Сенаторз». В 57 матчах регулярного чемпионата Джордан забросил шесть шайб и сделал 28 результативных передач при показателе полезности "-4" и 61 минуте штрафного времени.

За карьеру в АХЛ Джордан сыграл 174 матча, в которых отметился 24 заброшенными шайбами и 61 голевой передачей при полезности "-19". В Национальной хоккейной лиге Мюррей не провёл ни одного матча.