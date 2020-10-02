«Салават Юлаев» отправился в гостевое турне без финских легионеров, Ларсен — в составе

«Салават Юлаев» отправился в третье гостевое турне текущего регулярного чемпионата КХЛ, сообщается на официальном сайте уфимского клуба.
Тренерский штаб команды взял в поездку 25 хоккеистов.
Вратари: Дмитрий Брагинский, Богдан Выприцкий, Александр Скрынник;
Защитники: Александр Алексеев, Евгений Бирюков, Дмитрий Коробов, Филип Ларсен, Евгений Лисовец, Шакир Мухамадуллин, Игорь Мясищев, Руслан Петрищев, Алексей Семёнов;
Нападающие: Данил Алалыкин, Даниил Аймурзин, Родион Амиров, Илья Баранов, Михаил Воробьёв, Дмитрий Кугрышев, Михаил Козлов, Глеб Кузьмин, Владислав Лукин, Александр Пашин, Алексей Пустозёров, Даниил Скориков, Вячеслав Шевченко.
Сначала «Салават Юлаев» сыграет в Нижнекамске с местным «Нефтехимиком», а после отправится в Казань на второе в сезоне «зелёное дерби».
- 2 октября 2020
-
18:07
-
17:57
-
17:39
-
17:28
-
17:12
-
16:43
-
16:34
-
15:40
-
15:31
-
15:17
-
15:04
-
14:57
-
14:30
-
14:16
-
13:45
-
13:01
-
12:50
-
12:30
-
12:16
-
12:00
-
11:36
-
11:10
-
11:00
-
10:35
-
10:20
-
10:05
-
09:51
-
09:30
-
09:15
-
09:01
-
08:42
-
08:11
-
08:04
- 1 октября 2020
-
23:50
-
23:25