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«Салават Юлаев» отправился в гостевое турне без финских легионеров, Ларсен — в составе

«Салават Юлаев» отправился в гостевое турне без финских легионеров, Ларсен — в составе
Хоккей / КХЛ 0

«Салават Юлаев» отправился в третье гостевое турне текущего регулярного чемпионата КХЛ, сообщается на официальном сайте уфимского клуба.

Тренерский штаб команды взял в поездку 25 хоккеистов.

Вратари: Дмитрий Брагинский, Богдан Выприцкий, Александр Скрынник;

Защитники: Александр Алексеев, Евгений Бирюков, Дмитрий Коробов, Филип Ларсен, Евгений Лисовец, Шакир Мухамадуллин, Игорь Мясищев, Руслан Петрищев, Алексей Семёнов;

Нападающие: Данил Алалыкин, Даниил Аймурзин, Родион Амиров, Илья Баранов, Михаил Воробьёв, Дмитрий Кугрышев, Михаил Козлов, Глеб Кузьмин, Владислав Лукин, Александр Пашин, Алексей Пустозёров, Даниил Скориков, Вячеслав Шевченко.

Сначала «Салават Юлаев» сыграет в Нижнекамске с местным «Нефтехимиком», а после отправится в Казань на второе в сезоне «зелёное дерби».

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