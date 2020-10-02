Немировски: медленно играли, медленно думали — с таким «Торпедо» сопернику легко играть

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал поражение в выездном матче с новосибирской «Сибирью» (2:4).



«Я очень недоволен. Медленно играли, медленно думали на льду, медленно передвигали шайбу. Когда мы так играем, то сопернику очень легко. Медленный первый пас, опять же. Сегодня нам сломало игру раннее удаление», — передаёт слова Немировски корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.



Напомним, что ранее «Сибирь» обыграла нижегородское «Торпедо». Встреча проходила на стадионе «Сибирь» и завершилась со счётом 4:2.



Следующую встречу «Сибирь» проведёт 6 октября. Дома команде предстоит сыграть с «Северсталью». «Торпедо» ожидает выезда в Хабаровск, где 4 октября нижегородцы встретятся с местным «Амуром».

«Сибирь» одержала пятую победу в сезоне, обыграв «Торпедо»