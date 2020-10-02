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Епанчинцев: в плане непредсказуемости результатов сравнил бы ВХЛ с НХЛ

Епанчинцев: в плане непредсказуемости результатов сравнил бы ВХЛ с НХЛ
Хоккей / ВХЛ 0

Главный тренер «Югры» Вадим Епанчинцев подвёл итоги сентября для своей команды. Напомним, хантымансийцы провели все встречи в гостях.

«Понизился ли уровень ВХЛ из-за эпидемии и рваного календаря? Не сказал бы. Да, есть определённые и объективные проблемы с расписанием, не все команды играют в оптимальных составах. Но при этом конкуренция в «вышке» очень серьёзная, много очень непредсказуемых матчей, любая команда представляет угрозу. Мы в этом убедились в Рязани, когда уступили в овертайме.

В плане непредсказуемости результатов сравнил бы ВХЛ с НХЛ, где, в общем-то, нет разделения команд на фаворитов и аутсайдеров. При этом в НХЛ практически все команды играют в атакующий хоккей, в давление, чего не скажешь о «вышке», где по-прежнему многие стараются действовать от обороны. Бывает и классический «откат».

Если вы спросите моё мнение, то я уверен в том, что счастье нужно искать прежде всего в атаке. Это на границе веков в России успех приносили закрытые схемы и счета 1:0 и 2:0. В последние годы многое поменялось, в том числе в КХЛ. Вот и «Югра» старается играть активно, в атакующий хоккей», — приводит слова Епанчинцева «Russia-Hockey.ru».

Напомним, что в нынешнем сезоне «Югра» сыграла 7 матчей, одержав в них 5 побед. Хантымансийцы занимают третье место в общей таблице, набрав 11 очков.

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