Епанчинцев: в плане непредсказуемости результатов сравнил бы ВХЛ с НХЛ

Главный тренер «Югры» Вадим Епанчинцев подвёл итоги сентября для своей команды. Напомним, хантымансийцы провели все встречи в гостях.
«Понизился ли уровень ВХЛ из-за эпидемии и рваного календаря? Не сказал бы. Да, есть определённые и объективные проблемы с расписанием, не все команды играют в оптимальных составах. Но при этом конкуренция в «вышке» очень серьёзная, много очень непредсказуемых матчей, любая команда представляет угрозу. Мы в этом убедились в Рязани, когда уступили в овертайме.
В плане непредсказуемости результатов сравнил бы ВХЛ с НХЛ, где, в общем-то, нет разделения команд на фаворитов и аутсайдеров. При этом в НХЛ практически все команды играют в атакующий хоккей, в давление, чего не скажешь о «вышке», где по-прежнему многие стараются действовать от обороны. Бывает и классический «откат».
Если вы спросите моё мнение, то я уверен в том, что счастье нужно искать прежде всего в атаке. Это на границе веков в России успех приносили закрытые схемы и счета 1:0 и 2:0. В последние годы многое поменялось, в том числе в КХЛ. Вот и «Югра» старается играть активно, в атакующий хоккей», — приводит слова Епанчинцева «Russia-Hockey.ru».
Напомним, что в нынешнем сезоне «Югра» сыграла 7 матчей, одержав в них 5 побед. Хантымансийцы занимают третье место в общей таблице, набрав 11 очков.
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