Уайдман: мне повезло, что я получил предложение из России и могу выступать в КХЛ

Защитник нижегородского «Торпедо» Крис Уайдман прокомментировал поражение в выездном матче с новосибирской «Сибирью» (2:4).



«Это был очень важный матч соперников по дивизиону. Мы ехали в Новосибирск за победой, но не смогли её заработать. Были очень близки, но «Сибирь» — хорошая команда, которая реализовала свои шансы. Встреча получилась эмоциональной, этим объясняю свои удаления. Конечно, я не планировал оставлять свою команду в меньшинстве, просто играл по эпизоду. Надеюсь, в следующем матче сыграю более удачно.



Для меня это первый сезон в КХЛ, но я хочу отметить высокий уровень хоккея. Здесь играют русские ребята, которые выступают за национальную сборную. Мне повезло, что я получил предложение из России и могу выступать здесь. Для меня это отличный опыт», — передаёт слова Уайдмана корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

«Сибирь» одержала пятую победу в сезоне, обыграв «Торпедо»