«Автомобилист» в гостях обыграл магнитогорский «Металлург»

Екатеринбургский «Автомобилист» обыграл «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске и завершилась со счётом 3:2 (1:1, 2:1, 0:0) в пользу подопечных Билла Питерса.

Голами в составе победителей отметились Алексей Василевский, Питер Холланд и Вячеслав Литовченко. Голкипер «Автомобилиста» Якуб Коварж отразил 33 броска из 35.

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Для магнитогорского клуба это поражение стало третьим в последних четырёх играх. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» 5 октября в гостях встретится с нижнекамским «Нефтехимиком», а «Автомобилист» 7 октября в Екатеринбурге сыграет с казахстанским «Барысом».