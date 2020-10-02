«Даллас» намерен продлить контракт с Антоном Худобиным
Клуб Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» хочет продлить контракт с российским голкипером Антоном Худобиным, утверждает The Athletic.
По информации издания, генеральный менеджер «Старз» Джим Нилл сообщил агенту хоккеиста Кенту Хьюзу, что хотел бы подписать с россиянином новый контракт.
В плей-офф 34-летний Худобин одержал 14 побед в 25 матчах при проценте отражённых бросков 91,7 и коэффициенте надёжности 2,69.
Россиянин стал лучшим голкипером регулярного чемпионата НХЛ по проценту отражённых бросков — 93%. За карьеру в НХЛ Худобин провёл 218 матчей, отражая 92% бросков. Выступал за «Миннесоту Уайлд», «Бостон Брюинз», «Каролину Харрикейнз» и «Анахайм Дакс».
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Худобин — о будущем: впереди у меня парочка переговоров с «Далласом»
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