«Даллас» намерен продлить контракт с Антоном Худобиным

Клуб Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» хочет продлить контракт с российским голкипером Антоном Худобиным, утверждает The Athletic.

По информации издания, генеральный менеджер «Старз» Джим Нилл сообщил агенту хоккеиста Кенту Хьюзу, что хотел бы подписать с россиянином новый контракт.

В плей-офф 34-летний Худобин одержал 14 побед в 25 матчах при проценте отражённых бросков 91,7 и коэффициенте надёжности 2,69.

Россиянин стал лучшим голкипером регулярного чемпионата НХЛ по проценту отражённых бросков — 93%. За карьеру в НХЛ Худобин провёл 218 матчей, отражая 92% бросков. Выступал за «Миннесоту Уайлд», «Бостон Брюинз», «Каролину Харрикейнз» и «Анахайм Дакс».

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