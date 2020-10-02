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Холланд: пока «Эдмонтон» не получил достойного предложения по Пульюярви

Холланд: пока «Эдмонтон» не получил достойного предложения по Пульюярви
Хоккей / КХЛ 0

Генеральный менеджер «Эдмонтон Ойлерз» Кен Холланд прокомментировал ход переговоров о возвращении в команду форварда Ессе Пульюярви.

«Я с оптимизмом смотрю на перспективу его возвращения в нашу команду. Для этого есть свои причины. Он является ограниченно свободным агентом и сможет сыграть в НХЛ, только если мы подпишем с ним контракт или обменяем его. Я готов к любому разумному варианту. Пока я не получил достойного предложения. Летом я говорил с его агентом, и теперь имею лучшее представление о ситуации, в которой мы с Ессе сейчас находимся.

Ессе уехал в Финляндию в прошлом году. Он хорошо себя чувствует, провёл очень хороший сезон, вошёл в пятёрку самых результативных игроков. Мне кажется, что здесь он чувствовал себя не совсем уверенно. Такое случается с молодыми игроками. Сейчас он снова чувствует уверенность в своих силах. Ему лучше. Конечно, у молодых игроков должен быть шанс. Нам нужна талантливая молодёжь. Он может раскрыться здесь или в другой команде».

Напомним, 22-летний финн отыграл минувший сезон в «Кярпяте», набрав в 56 матчах в чемпионате Финляндии 53 (24+29) очка. В августе он продлил соглашение с клубом из Оулу на один сезон. Четвёртый номер драфта 2016 года провёл в НХЛ 139 матчей, в которых набрал 37 (17+20) очков. 30 сентября СКА выменял права на финского форварда в КХЛ в результате обмена с «Торпедо».

«Эдмонтон» может предложить Пульюярви контракт на один год с зарплатой от $ 1,2 до 1,5 млн
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